Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı: 2025 Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne kadar nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 4.12.2025 19:11

Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı: 2025 Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne kadar nasıl alınır?

Yılın son ayı Aralık, emekli promosyonlarında hareketliliği artırdı. Ziraat Bankası’nın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine sunduğu promosyon tutarları yeniden gündemdeki yerini alırken, maaşını bankaya taşıyan emekliler cazip fırsatlardan yararlanabiliyor. Başvuruların hem şubeden hem de dijital kanallardan yapılabilmesi süreci hızlandırıyor. Peki, Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler? İşte detaylar...

Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı: 2025 Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne kadar nasıl alınır?
  • ABONE OL

Emekliler için promosyon yarışının hız kazandığı bu dönemde, Ziraat Bankası güncel ödeme tutarlarını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını taşıyanlara sunulan promosyon kampanyası büyük ilgi görüyor. Başvurular mobil uygulama ve banka şubeleri üzerinden kolayca yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, şartları neler? İşte detaylar...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı: 2025 Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne kadar nasıl alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz