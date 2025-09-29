Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları güncellendi! Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları ne kadar, kaç TL, nasıl alınır?

Ziraat Bankası, maaşını bankaya taşıyan veya hâlihazırda maaşını buradan alan emekliler için güncel promosyon ödemelerini açıkladı. Banka tarafından sunulan promosyon tutarları, emeklinin aldığı maaş miktarına göre değişiklik gösteriyor ve yüksek maaş alanlar daha avantajlı ödemeler alabiliyor. Başvurular şubelerden veya internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nereden ve nasıl başvurulur?