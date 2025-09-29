Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları güncellendi! Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları ne kadar, kaç TL, nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 29.9.2025 17:17

Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları güncellendi! Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları ne kadar, kaç TL, nasıl alınır?

Emekli maaş promosyonlarında rekabet 2025’te de devam ediyor. Ziraat Bankası, maaşını bankaya taşıyan veya hâlihazırda alan emekliler için güncel promosyon tutarlarını açıkladı. Maaş miktarına göre değişen ödemeler, şubeler veya internet bankacılığı üzerinden kolayca başvurulabiliyor ve banka, promosyon ödemelerini belirlenen tarihlerde hesaplara aktarıyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, maaşını bankaya taşıyan veya hâlihazırda maaşını buradan alan emekliler için güncel promosyon ödemelerini açıkladı. Banka tarafından sunulan promosyon tutarları, emeklinin aldığı maaş miktarına göre değişiklik gösteriyor ve yüksek maaş alanlar daha avantajlı ödemeler alabiliyor. Başvurular şubelerden veya internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nereden ve nasıl başvurulur?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

