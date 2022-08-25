Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri belli oldu

Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar, kaç TL sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Emekli promosyon ödemeleri 8 bin 250 TL üzerine çıktı. Temmuz zammı ardından emekli maaşı promosyon ücretleri de gündeme geldi. Emekli promosyon ödemeleri 8 bin 250 TL üzerine çıktı. Temmuz zammı ardından emekli maaşı promosyon ücretleri de gündeme geldi. Peki Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar, 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor?