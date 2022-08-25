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Giriş Tarihi: 25.8.2022 09:15

Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri belli oldu

Temmuzdan itibaren zamlı maaşlarını alan emekliler Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti araştırması yapıyor. Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır. Ziraat Bankası promosyon ödemesi için Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olma şartı aranıyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?

Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri belli oldu

Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar, kaç TL sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Emekli promosyon ödemeleri 8 bin 250 TL üzerine çıktı. Temmuz zammı ardından emekli maaşı promosyon ücretleri de gündeme geldi. Emekli promosyon ödemeleri 8 bin 250 TL üzerine çıktı. Temmuz zammı ardından emekli maaşı promosyon ücretleri de gündeme geldi. Peki Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar, 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON ÜCRETİ 2022!

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerine Ziraat Bankası'ndan;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

EMEKLİ MAAŞI ZİRAAT BANKASI'NA TAŞIMA NASIL YAPILIR?

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubelerimiz,

İnternet Şubemiz,

Ziraat Mobil,

ATM'lerimiz,

SMS

Müşteri İletişim merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİYE NE KADAR, KAÇ TL PROMOSYON VERİYOR?

Ziraat Bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Başvuru şartı olarak Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

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Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri belli oldu
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