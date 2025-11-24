Ziraat Bankası Emekli Promosyonu: 2025 Ziraat Bankası emekli maaşı promosyon ödemesi ne zaman yatacak?

Emekliler için promosyon yarışının hız kazanırken Ziraat Bankası güncel ödemelerini duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını bankaya taşıyanlara sunulan promosyon kampanyası yoğun ilgi görüyor. Başvurular e-Devlet, mobil uygulama ve şubeler üzerinden alınırken, emekliler "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, şartları neler, nasıl başvurulur?" sorularına yanıt arıyor. İşte, tüm detaylar...