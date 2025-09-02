Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, güncellendi mi? 2025 güncel Ziraat Bankası promosyon tutarı ve maaş taşıma yolları
Giriş Tarihi: 2.9.2025 11:07

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, güncellendi mi? 2025 güncel Ziraat Bankası promosyon tutarı ve maaş taşıma yolları

Ziraat Bankası, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine sunduğu emekli maaş promosyonu 2025 Eylül ayı itibarıyla emekli maaşını taşıyacaklar için gündemde. 1 Eylül itibarıyla farklı bankalarda güncellenen promosyon ödemeleri sonrası araştırılmaya başlayan kamu bankaları hak sahipleri tarafından yakın takibe alındı. Tek seferde peşin ve 3 yıllık taahhüt ile verilen banka promosyonları için maaş taşıma işlemleri oldukça kolay. Peki; Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Ziraat Bankası, SGK'ya bağlı (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı alan müşterilerine yönelik promosyon kampanyası ile takip ediliyor. Maaş tutarına göre değişen ödeme seçenekleriyle emekliler, 5.000 TL'den başlayarak 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon alabiliyor. İşte, 2025 Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı hakkında merak edilenler:

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi

aracılığı ile yapabilirsiniz.

