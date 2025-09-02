Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, güncellendi mi? 2025 güncel Ziraat Bankası promosyon tutarı ve maaş taşıma yolları

Ziraat Bankası, SGK'ya bağlı (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı alan müşterilerine yönelik promosyon kampanyası ile takip ediliyor. Maaş tutarına göre değişen ödeme seçenekleriyle emekliler, 5.000 TL'den başlayarak 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon alabiliyor. İşte, 2025 Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı hakkında merak edilenler: