Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, emekliye ne kadar veriyor? Kasım 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuruları ne zaman bitecek, şartları neler?

Ziraat Bankası emekli promosyonu Kasım 2022 başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. Kasım ayının sonuna kadar başvurular uzarken, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusu yanıt arıyor. Ziraat emekli maaşı promosyonu başvuru şartları da belli olmuş durumda. İşte 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ve tarihleri...