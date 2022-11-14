Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, emekliye ne kadar veriyor? Kasım 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuruları ne zaman bitecek, şartları neler?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 18:58 Son Güncelleme: 14.11.2022 18:58

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, emekliye ne kadar veriyor? Kasım 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuruları ne zaman bitecek, şartları neler?

Ziraat Bankası emekli promosyonu güncel halini aldı! Kasım ayı için şartlar ve tarihler belirlenirken, temmuz emekli zammından beri bankalar tarafından büyük bir emekli promosyonu savaşı var. Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ile birçok bankanın önüne geçmeye çalışıyor. Vatandaşlar da Ziraat Bankası emekli promosyonu şartları hakkında araştırma yapıyor. Şartlar arasında 3 yıl Ziraat üzerinden emekli maaşını çekme bulunuyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuruları ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, emekliye ne kadar veriyor? Kasım 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuruları ne zaman bitecek, şartları neler?

Ziraat Bankası emekli promosyonu Kasım 2022 başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. Kasım ayının sonuna kadar başvurular uzarken, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusu yanıt arıyor. Ziraat emekli maaşı promosyonu başvuru şartları da belli olmuş durumda. İşte 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ve tarihleri...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şube,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

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Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, emekliye ne kadar veriyor? Kasım 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuruları ne zaman bitecek, şartları neler?
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