Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu Kasım 2022? Ziraat Bankası emekli promosyonu şartları nelerdir, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 9.11.2022 10:44

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu Kasım 2022? Ziraat Bankası emekli promosyonu şartları nelerdir, nasıl başvurulur?

Ziraat Bankası emekli promosyonu güncel fiyatlar ve şartlar güncellendi. Kasım 2022 ile Ziraat emekli promosyonu şartları, maaşa göre değişmiş durumda. Temmuz zammı sonrası emekliler için bankaların promosyon mücadelesi sürüyor. “Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL?” sorusu da emekliler tarafından bu yüzden soruluyor. 31 Ekim’de bitmesi beklenen Ziraat promosyonu başvuru uzatıldı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? Ziraat Bankası emekli promosyonu başvurusu ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu Kasım 2022? Ziraat Bankası emekli promosyonu şartları nelerdir, nasıl başvurulur?

Ziraat Bankası emekli promosyonu güncel hali ile başvurularına devam ediyor. Kasım 2022 için promosyon güncellenirken emekliler, "Ziraat emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? veriyor sorularına yanıt arıyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu başvurusu ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Ziraat Banaksı emekli promosyonu başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şube,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

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Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu Kasım 2022? Ziraat Bankası emekli promosyonu şartları nelerdir, nasıl başvurulur?
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