Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu Kasım 2022? Ziraat Bankası emekli promosyonu şartları nelerdir, nasıl başvurulur?

Ziraat Bankası emekli promosyonu güncel hali ile başvurularına devam ediyor. Kasım 2022 için promosyon güncellenirken emekliler, "Ziraat emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? veriyor sorularına yanıt arıyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu başvurusu ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Ziraat Banaksı emekli promosyonu başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...