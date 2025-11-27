ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME MİKTARLARI 2025: Ziraat Bankası emekli promosyonu nasıl alınır?

Emeklilerin yüzünü güldüren promosyon yarışında Ziraat Bankası yeni tutarlarıyla adından söz ettiriyor. Bankaya maaşını taşıyan veya ilk kez emekli maaşı alacak kişilere sunulan promosyon ödemeleri, başvuru kolaylığı ve avantajlı koşullarla dikkat çekiyor. Vatandaşlar ise "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, şartlar neler, nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel rakamlar ve detaylar...