ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME MİKTARLARI 2025: Ziraat Bankası emekli promosyonu nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 27.11.2025 18:43

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik promosyon fırsatlarını genişletmeye devam ediyor. Bankaya maaşını taşıyan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen yeni rakamlar merak konusu oldu. Başvuruların hem mobil uygulama hem de şubeler üzerinden yapılabildiği kampanya, emeklilere ek gelir imkânı sağlıyor. Peki, 2025 Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL oldu, kimler başvurabilir?

Emeklilerin yüzünü güldüren promosyon yarışında Ziraat Bankası yeni tutarlarıyla adından söz ettiriyor. Bankaya maaşını taşıyan veya ilk kez emekli maaşı alacak kişilere sunulan promosyon ödemeleri, başvuru kolaylığı ve avantajlı koşullarla dikkat çekiyor. Vatandaşlar ise "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, şartlar neler, nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel rakamlar ve detaylar...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

