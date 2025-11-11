Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası promosyon ödeme tutarı 2025: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, emekli maaşı nasıl taşınır?
Giriş Tarihi: 11.11.2025 21:18

Ziraat Bankası promosyon ödeme tutarı 2025: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, emekli maaşı nasıl taşınır?

2025 Ziraat Bankası emekli promosyonu açıklandı! Emekli maaşını bankaya taşıyan ya da hali hazırda bu bankadan alan kişiler, kampanya şartlarını yerine getirdiklerinde promosyon ödemesini alabilecek. Başvurular banka şubelerinin yanı sıra internet ve mobil bankacılık üzerinden de yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası promosyonu nasıl alınır ve tutarı ne kadar? İşte 2025 güncel promosyon miktarları…

Ziraat Bankası promosyon ödeme tutarı 2025: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, emekli maaşı nasıl taşınır?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemelerini duyurdu. Banka, maaşını Ziraat Bankası'ndan alan veya taşımayı planlayan emeklilere, gerekli şartları sağladıkları takdirde ödeme yapacak. Promosyon başvuruları hem şubelerden hem de internet ve mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

ZİRAAT BANKASI 2025 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan müşteriler, 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası üzerinden almaya devam edeceklerini belirten bir başvuru yapmaları yeterli oluyor.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası promosyon ödeme tutarı 2025: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, emekli maaşı nasıl taşınır?
