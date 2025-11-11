Ziraat Bankası promosyon ödeme tutarı 2025: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemelerini duyurdu. Banka, maaşını Ziraat Bankası'ndan alan veya taşımayı planlayan emeklilere, gerekli şartları sağladıkları takdirde ödeme yapacak. Promosyon başvuruları hem şubelerden hem de internet ve mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvuru yapılır?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan müşteriler, 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası üzerinden almaya devam edeceklerini belirten bir başvuru yapmaları yeterli oluyor.
Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.