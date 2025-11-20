Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası promosyon tutarını açıkladı! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
Ziraat Bankası’nın 2025 Kasım emekli promosyon kampanyası merakla araştırılıyor. Emekliler, bankanın güncel promosyon tutarlarını ve ödemelerin nasıl alınacağını öğrenmek için sorgulamalarını sürdürüyor. Bankanın sunduğu avantajlı paketler ve başvuru adımları, promosyon almak isteyen emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar?

Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan ya da bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, 2025 Kasım promosyon miktarlarını incelemeye başladı. Güncel promosyon tutarlarının yanı sıra başvuru şartları ve ödeme sürecinin nasıl işlediği de merak konusu. Ziraat Bankası'nın emeklilere sunduğu promosyon fırsatları araştırılmaya devam ediyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

