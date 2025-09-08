Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK kura çekimi canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası, Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olarak heyecanla takip edilmeye devam ediyor. İlk tur maçlarının tamamlanmasının ardından gözler 2. eleme turu kura çekimine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı takvime göre kura çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Peki, 2025 ZTK 2. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?