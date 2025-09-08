Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK kura çekimi canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası, Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olarak heyecanla takip edilmeye devam ediyor. İlk tur maçlarının tamamlanmasının ardından gözler 2. eleme turu kura çekimine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı takvime göre kura çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Peki, 2025 ZTK 2. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi 8 Eylül 2025'te (bugün) gerçekleştirilecek. Kura çekimi TFF'nin aktardığı üzere Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi A Spor ekranlarından canlı takip edilecek. Eşleşmelerin belli olması ardından ikinci eleme turunda toplamda 78 takım, tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya gelecek.
1. eleme turundan bir üst tura yükselen 45 takımın yanı sıra ZTK eşleşmeleri için şu takımlar kura içinde olacak:
Trendyol 1. Lig
Adana Demirspor
Atakaş Hatayspor
Pendikspor Futbol
Manisa Futbol Kulübü
Özbelsan Sivasspor
Sipay Bodrum FK
Nesine 2. Lig
68 Aksaray Belediye Spor
Adana 01 Futbol Kulübü SK
Altınordu
Batman Petrol Spor
Beykoz Anadolu Spor
GMG Kastamonuspor
Karacabey Belediye Spor
Menemen Futbol Kulübü
Seza Çimento Elazığspor
Nesine 2. Lig
52 Orduspor FK
Ağrı 1970 Spor Kulübü
Amasyaspor FK
Ayvalıkgücü Belediyespor
Balıkesirspor
Çorlu Spor 1947
Düzcespor
Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
Karşıyaka
Kırıkkale FK Spor Kulübü
Küçükçekmece Sinop Spor
Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü
Pazarspor
Sebat Gençlik Spor
Silifke Belediye Spor
Silivrispor
Tire 2021 Futbol Kulübü
Zonguldak Spor Futbol Kulübü
Kura çekiminin ardından 2. eleme turu maçlarının Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk günlerinde oynanması bekleniyor. Maçların kesin tarihleri ve yayın programı TFF tarafından açıklanacak.