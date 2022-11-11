ZTK KURA CANLI YAYIN! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri için kuralar bekleniyor. Kuraya, Trabzonspor, Sivasspor, Konyaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe de dahil oluyor. Taraftarlar şimdiden eşleşmeler ve fikstür için sorgulamalara başladı. 4. Tur maçları ardından yapılan kura çekilişi ile yeni maç takvimi belirleniyor. Peki, 2022 Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri nasıl oldu? İşte, ZTK 5. tur kura çekimi canlı izle!