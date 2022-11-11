ZTK KURA CANLI YAYIN! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri için kuralar bekleniyor. Kuraya, Trabzonspor, Sivasspor, Konyaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe de dahil oluyor. Taraftarlar şimdiden eşleşmeler ve fikstür için sorgulamalara başladı. 4. Tur maçları ardından yapılan kura çekilişi ile yeni maç takvimi belirleniyor. Peki, 2022 Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri nasıl oldu? İşte, ZTK 5. tur kura çekimi canlı izle!
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası ZTK 5. Tur kura çekimi töreni, 11 Kasım 2022 bugün saat 15.00'te yapılıyor.
TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
4. eleme turunu geçecek 27 takım ile kupaya 5. turdan katılan Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir'ın katılacağı kura töreninin A Spor canlı yayın ile naklen yayınlanması bekleniyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR EŞLEŞMELERİ NASIL?
Türkiye Kupası eşleşmeleri henüz belli olmadı. Kuraya yeni dahil olan Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin rakibi merak ediliyor.
FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KİM OLDU, HANGİ TAKIM?
Yarışa yeni dahil olacak takımlar arasında yer alan Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı zamanda Avrupa liglerinde mücadele ediyor. Takımların kimlerle karşılacağı belli oluyor.