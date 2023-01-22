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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Zirai don ve afetlere karşı mutlaka sigorta yaptırın

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Zirai don ve afetlere karşı mutlaka sigorta yaptırın
Yaşanan iklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi fındık üreticilerini yaşanabilecek zirai don tehlikesi karşı karşıya getiriyor. Yetkililer, yaşanılabilecek zirai don tehlikesine karşı tarım sigortası yapılması uyarısında bulundu.
Yaşanan iklim değişikliklerinin üretici için tehlike arz ettiğini belirten Trabzon Ortahisar Ziraat Odası başkanı Mustafa Bekar, "Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, üreticiler açısından kötü sonuç doğurabilir. Tarım sektörü stratejik bir sektördür. Doğal afet karşısında önlemler alınması gerekir. Zaman zaman zirai don, sel, fırtına gibi afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu durumlar karşısında tarım sigortası devreye girmesi lazım. Üreticimizi koruyamazsak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ortadan kalkmış olur. Bu nedenle üreticilerimizin doğal afetlere karşı tarım sigortası yaptırması gerekir. Üretici için önem arz eden bir durumdur" dedi.
Bekar, ülkemizin en önemli tarımsal ürünü olan ve her yıl milyarlarca dolar gelir elde edilen fındıkta özellikle yaşanabilecek zirai don ve afet olaylarına karşı üreticilerin tarım sigortası yaptırması gerektiğini ifade ederek "Fındık bahçelerinin bulunduğu rakımlara göre üreticilerimize çeşitli teşvikler veriliyor. Şu an mevsimsel olarak zirai don tehlikesi var. Tehlikeye karşı önlemler alınması gerekir. En güvenli olan durum ise tarım sigortası yapılmasıdır" dedi.

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Zirai don ve afetlere karşı mutlaka sigorta yaptırın
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