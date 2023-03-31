Zirai dona karşı sobalı önlemsobalı

Edirne'de seralarında sebze ve çiçek fidesi ile meyve fidanı yetiştiren üreticiler, zirai dona karşı soba yakarak önlem aldı. Üreticiler, gece sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi beklenen kentte fideleri soğuktan korumak için seralarda sobalarını yakan üreticiler, sıcaklığın 5 derece üzerinde kalması için çaba sarf ediyor. Fide üreticisi Aylin Kılıçarslan da serasındaki meyve fidanları, sebze fideleri ve süs bitkilerinin zarar görmemesi için önlemlerini aldıklarını ifade etti. Üretici Hüseyin Kılıçaslan, serasındaki meyve fidanları, sebze fideleri ve süs bitkilerinin zarar görmemesi için tedbir aldıklarını söyledi. Zirai don uyarısını dikkate alarak hareket ettiklerini belirten Kılıçaslan, soğuk havanın bitkileri etkilediğini ifade etti. Bitkilerin donmaması için mücadele ettiklerini vurgulayan Kılıçaslan, "Kış soğuklarına alışığız ancak bahar aylarında olan zirai don olayları daha etkili oluyor. Böyle zamanlarda gece saatlerinde geliyoruz, belirli zamanlarda sobaya odun atarak ateşin sönmemesi için mücadele ediyoruz" dedi. Bolu'da, doğal güzellikleriyle ilgi gören Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Abant'taki kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sakarya'da kar yağışı etkisini gösterdi. AA-DHATürkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Trakya'da son yağışlar buğdayın gelişimine destek oldu. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bir süre önce ekilen buğday tohumları yeşerdi. Bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle gelişiminde sıkıntı yaşanan buğday, son dönemdeki yağışlarla istediği suya kavuştu. AA