Haberler Yaşam Haberleri Zırhlı araç devrildi altınlar sır oldu
Giriş Tarihi: 23.01.2026

Zırhlı araç devrildi altınlar sır oldu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde altın taşıyan zırhlı minibüs takla atıp bariyerlere çarptı. Araçta bulunan 11 külçe altından 8’inin kayıp olduğu ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, kaybolan altınların peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Zırhlı araç devrildi altınlar sır oldu
  • ABONE OL

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Bursa Karacabey ilçesi yakınlarında sürücü 21 yaşındaki E.Ö.'nün kullandığı zırhlı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı ve bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ile jandarma sevk edildi. Sürücü E.Ö. ile araçta bulunan 30 yaşındaki R.T. ve 48 yaşındaki V.T. yaralandı. Zırhlı minibüsün İzmir'den İstanbul'a altın sevkiyatı için kullanıldığı ve araçta 1000'er gramlık 11 adet külçe altın (yaklaşık 70 milyon lira) taşındığı anlaşıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri yaptıkları aramalarda sevkiyatı yapılan 11 külçe altından 3'ünün aracın içinde olduğunu belirledi.

8 KÜLÇE ALTIN KAYIP
8 külçe altının ise kayıp olduğu anlaşıldı. Kaza yeri ve yol kenarlarında dedektörle arama yapılırken, kayıp altınların izine rastlanmadı. Firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaraları paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, tedavilerinin ardından ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zırhlı araç devrildi altınlar sır oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz