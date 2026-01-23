Zırhlı araç devrildi altınlar sır oldu

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Bursa Karacabey ilçesi yakınlarında sürücü 21 yaşındaki E.Ö.'nün kullandığı zırhlı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı ve bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ile jandarma sevk edildi. Sürücü E.Ö. ile araçta bulunan 30 yaşındaki R.T. ve 48 yaşındaki V.T. yaralandı. Zırhlı minibüsün İzmir'den İstanbul'a altın sevkiyatı için kullanıldığı ve araçta 1000'er gramlık 11 adet külçe altın (yaklaşık 70 milyon lira) taşındığı anlaşıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri yaptıkları aramalarda sevkiyatı yapılan 11 külçe altından 3'ünün aracın içinde olduğunu belirledi.

8 KÜLÇE ALTIN KAYIP

8 külçe altının ise kayıp olduğu anlaşıldı. Kaza yeri ve yol kenarlarında dedektörle arama yapılırken, kayıp altınların izine rastlanmadı. Firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaraları paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, tedavilerinin ardından ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.