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Giriş Tarihi: 19.12.2022

Zişan için 9 yıl sonra gelen adalet

Konya'da ailesiyle geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımdaki 8 yıllık yaşam mücadelesini geçtiğimiz yıl kaybeden 10 yaşındaki Zişan Can’ın ölümüne neden olan ve 9 yıl sonra yakalanan tanker sürücüsü Mustafa Yalçın (58) hiçbir indirim uygulanmadan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı değerlendiren baba Murat Ali Can, “9 yıl sonra adalet yerini buldu. Zişan’ım geri gelmeyecek ama en azından bize bu acıları yaşatan adalet önünde hesap verdi ve cezasını aldı” dedi.

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Zişan için 9 yıl sonra gelen adalet

Ilgın ilçesinde yaşayan Murat Ali Can, 22 Eylül 2013 tarihinde oğlu Eren Can'ın tedavisi için Konya'da hastaneye getirdi. Akşamda ailesiyle evlerine dönmek üzere yola çıkan Can ve ailesinin bulunduğu hafif ticari araca Kadınhanı yakınlarında dönüşü olmayan bölümden sola dönmek isteyen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen sulama tankeri çarptı. Kaza sonrası tanker sürücüsü kaçtı. Kazada Murat Ali Can, eşi Serpil ile çocukları o dönem 2 yaşındaki Zişan, İkbal ve Eren yaralandı. Kaza yerinde ve kaldırıldığı hastanede 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Zişan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yoğun bakımda 8 yıl yaşam mücadelesi veren minik Zişan, 14 Ocak 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

'9 YIL SONRA YAKALANIP, TUTUKLANDI'
Zişan'ın ölümünün ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosya yeniden açılarak, özel ekip kuruldu. Özel ekip yaptığı detaylı çalışma neticesinde arazöz sürücüsü Mustafa Yalçın'a ulaştı. Belediye bünyesinde işçi olarak görev yaptığı tespit edilen Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Yalçın, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezasında hiçbir indirim uygulanmadan 8 yıl hapse çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

'ZİŞAN'IMIZ GERİ GELMEYECEK'
Kararı SABAH'a değerlendiren baba Murat Ali Can şunları söyledi. "Ben o dönem ve sonrasında bize çarpan ve kızımın 8 yıl boyunca yoğun bakımda yatmasına neden olan sürücüyü bulmak için çok mücadele ettim. Ama o dönem hiçbir ize ulaşılamadı. Zişan'ım rahmetli olduktan sonra özel ekip kuruldu ve dosya yeniden açıldı. Savcımız olsun, jandarmamız olsun çok uğraşıp şüpheliye ulaştılar. Yargılama sonucu 8 yıl hapis cezası verildi. Adalet 9 yıl sonra yerini buldu. Benim Zişan'ım gitmiş ve bir daha geri gelmeyecek. O melek oldu ve yattığı yerde daha huzurlu olacak. Yapılan hiçbir kötülük yapanın yanına kalmaz. Er yada geç adalet yerini bulur" dedi.

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Zişan için 9 yıl sonra gelen adalet
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