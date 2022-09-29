Zişan’ın katili kim? 9 yıl sonra yakalandı ama her şeyi reddetti!

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan Murat Ali Can, 22 Eylül 2013 tarihinde oğlu Eren Can'ın tedavisi için Konya'da hastaneye getirdi. Akşamda ailesiyle evlerine dönmek üzere yola çıkan Can ve ailesinin bulunduğu hafif ticari araca Kadınhanı yakınlarında dönüşü olmayan bölümden sola dönmek isteyen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen sulama tankeri çarptı. Kaza sonrası tanker sürücüsü kaçtı.
Kazada Murat Ali Can, eşi Serpil ile çocukları o dönem 2 yaşındaki Zişan, İkbal ve Eren yaralandı. Kaza yerinde ve kaldırıldığı hastanede 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Zişan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yoğun bakımda 8 yıl yaşam mücadelesi veren minik Zişan, 14 Ocak 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu.
'9 YIL SONRA BULUNUP, TUTUKLANDI'
Zişan'ın ölümünün ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosya yeniden açılıp özel ekip kuruldu. Özel ekip yaptığı detaylı çalışma neticesinde arazöz sürücüsü Mustafa Yalçın'a ulaştı. Belediye bünyesinde işçi olarak görev yaptığı tespit edilen Yalçın, bazı tanıkların da arazözü teşhis etmesi üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa Yalçın hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.
'KAZAYLA BİR İLGİM YOK'
Davayla ilgili ilk duruşma görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Mustafa Yalçın ile taraf avukatları katıldı. Soruşturma aşamasında olduğu gibi hakkındaki tüm iddiaları kabul etmediğini belirten Yalçın, "Tarihleri tam hatırlayamıyorum. Ancak belediye bünyesinde arazöz şoförlüğü yapmıştım. Ama denilen tarihlerde ki bu tarih haftasonuna denk geliyor. O tarihte ben çalışmıyordum. Çalıştığım tarihlerde de akşam 17.30 gibi mesaim biter ve sonra evime giderim. Görev kağıdı olmadan kimse kamyonu kullanamaz. 2014 yılından itibaren de başka bir birimde görevlendirildim. Küçük kızın öldüğü, ailesinin de yaralandığı kazayla ilgili hiçbir ilgim yok. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum" dedi.
Kazayı gören bir tanık ise, arazözün Can ailesine çarptıktan sonra kaçabilmek için aracın ön kısmını ezerek gittiğini söyledi. Tanık, keşif sırasında otoparka çekili olduğu tespit edilen arazözü teşhis ettiğini de anlattı.
Mustafa Yalçın'ın avukatı da, kaza sırasında müvekkilinin bir telefon görüşmesi yaptığı, görüşmede baz sinyalinin kent merkezinden verdiğini, ayrıca o dönem belediyenin kaza olan yerde herhangi bir çalışmasının olmadığını, müvekkilinin de kaza günü çalışanlar listesinde adının olmadığını ileri sürdü.
Mahkeme heyeti Mustafa Yalçın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.