Zişan’ın katili kim? 9 yıl sonra yakalandı ama her şeyi reddetti!

Kazayı gören bir tanık ise, arazözün Can ailesine çarptıktan sonra kaçabilmek için aracın ön kısmını ezerek gittiğini söyledi. Tanık, keşif sırasında otoparka çekili olduğu tespit edilen arazözü teşhis ettiğini de anlattı.

Mustafa Yalçın'ın avukatı da, kaza sırasında müvekkilinin bir telefon görüşmesi yaptığı, görüşmede baz sinyalinin kent merkezinden verdiğini, ayrıca o dönem belediyenin kaza olan yerde herhangi bir çalışmasının olmadığını, müvekkilinin de kaza günü çalışanlar listesinde adının olmadığını ileri sürdü.