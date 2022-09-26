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Giriş Tarihi: 26.9.2022 14:04

Ziyafet Sofrası’nın 500. Oyunu Sancaktepe’de

Sancaktepe, Ziyafet Sofrası’nın 500. oyununa  ev sahipliği yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’ne gerçekleşek  oyunu Ayşe Şahinboy Doğan sahneye uyarladı.

Ziyafet Sofrası’nın 500. Oyunu Sancaktepe’de

Avrupa'da 7 ayrı ülkede, Türkiye'de 65 farklı ilde sahnelenen, 2014'de prömiyer yapan, Ayşe Şahinboy Doğan'ın sahneye uyarladığı Ziyafet Sofrası 26 Eylül'de Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde 500. kez seyircisiyle buluşacak.

Osman Doğan'ın yönettiği 90 dakika süren tek perdelik oyun, Üsküdar'da soğuk bir kış günü yolu bir dergaha düşen iki sarhoşun hikâyesini anlatıyor. Sadece karınlarını doyurmak için gittikleri dergahta manevi bir ziyafetle karşılaşan bu iki arkadaş için yeni bir hayatın kapıları aralanıyor. Ne var ki ön yargılar ve çekinceler, yılların verdiği alışkanlıklar ve bilgisizlik ile birleşince, yaşadıkları büyük değişim de komik olaylara sahne oluyor.

Küfürsüz, eleştirel ve zekice kurgulanmış mizahı seyirciyle buluşturan Ziyafet Sofrası oyununda, yönetmen Osman Doğan, İsmail Volkan Ceylan, Yunus Emre Obut ve İsmail Emre Biliciler rol alıyor.

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Ziyafet Sofrası’nın 500. Oyunu Sancaktepe’de
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