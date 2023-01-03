Ziyarete gittiği annesini evinde ölü buldu

Merkez Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerindeki bir apartmanda yalnız yaşayan Ayşe Ergin'i oğlu ziyarete geldi.
Kapıyı defalarca çalmasına rağmen annesinin kapıyı açmasından şüphelenen oğul, yanında bulunan yedek anahtarla kapıyı açtı. Eve girdiğinde annesini yerde hareketsiz yatar vaziyette bulan oğul, 112'yi arayarak ihbarda bulundu.
Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı muayenede Ayşe Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Ayşe Ergin'in cesedi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı