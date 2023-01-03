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Giriş Tarihi: 3.1.2023 20:45

Ziyarete gittiği annesini evinde ölü buldu

Kayseri’de yalnız yaşayan annesini ziyarete giden oğul, annesini yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve giden sağlık ekibi yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Ziyarete gittiği annesini evinde ölü buldu

Merkez Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerindeki bir apartmanda yalnız yaşayan Ayşe Ergin'i oğlu ziyarete geldi.

Kapıyı defalarca çalmasına rağmen annesinin kapıyı açmasından şüphelenen oğul, yanında bulunan yedek anahtarla kapıyı açtı. Eve girdiğinde annesini yerde hareketsiz yatar vaziyette bulan oğul, 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı muayenede Ayşe Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Ayşe Ergin'in cesedi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Ziyarete gittiği annesini evinde ölü buldu
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