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Giriş Tarihi: 23.1.2024

Zonguldak-Ankara yoluna düşen dev kayalar kaldırılıyor

Zonguldak-Ankara yoluna düşen dev kayalar kaldırılıyor
Zonguldak- Ankara yolunun 10'uncu kilometresinde önceki akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak yığını yola düştü. Yolun bir bölümü kaya parçaları ve çamurla kaplandı. Olay sırasında kara yolunda seyir halinde olan 67 ABH 375 plakalı otomobilin sürücüsü heyelanı fark etmeyince çamur yığınıyla birlikte kaya parçalarına çarptı. Otomobilde hasar meydana gelirken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olayın ardından yola düşen kaya parçaları ve çamur yığınının temizlenmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle, kaya parçalarının kaldırılması için çalışmalar sürerken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Çalışmalar sırasında yamaçta heyelanı önlemek için konulan çelik ağların da yırtıldığı görüldü. DHA

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Zonguldak-Ankara yoluna düşen dev kayalar kaldırılıyor
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