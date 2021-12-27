Zonguldak Belediye zabıta ekipleri marketleri denetledi

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde yapılan market işletmeleri denetimleri neticesinde toplamda 20 işletme denetlenirken, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa arz ettiklerinden 10 işletmeye, reyon etiketi ile kasa fiyatı uyuşmazlığı nedeniyle 1 işletme hakkında tutanak tanzim edildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, yapılan denetimlerde Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği'nin ilgili maddelerince idari para cezası uygulanmak üzere 55 adet tutanak tanzim edilirken, denetlenen işletmelere özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyat uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.

Öte yandan Zabıta Müdürlüğünün denetimleri sırasında Covid-19 tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgelerde belirtilen kurallara riayet etmeleri hususunda gerekli uyarılarda bulunulurken, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.