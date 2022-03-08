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Giriş Tarihi: 8.3.2022 20:12 Son Güncelleme: 8.3.2022 20:58

Zonguldak Belediyesi çalışanları sağlık taramasından geçirildi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak Belediyesi çalışanları sağlık taramasından geçirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Zonguldak Belediyesi koordinasyonuyla 4 Mart Dünya Obezite Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü farkındalığı çerçevesinde belediye çalışanlarının sağlık taraması gerçekleştirildi.

Etkinlikte, belediye çalışanlarından gönüllü olanların ağırlık, boy, vücut kitle indeksi, kan şekeri, diyabet risk skoru ve osteoporoz kırık risk ölçümleri yapıldı. Etkinliğe Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Cangöz, ZBEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Merkez Hastane Müdürü Mustafa Pür, Belediye Kültür Dairesi Başkanı Armağan Gürgenç ve çok sayıda belediye çalışanları katıldı.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Bayraktaroğlu sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak başladı ve şöyle devam etti, "Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam için elimizden geldiğince kilo fazlalığı, obezite, diyabet ve kemik sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Bugün etkinliğimizde bunların farkındalığı için belediye çalışanlarımıza yönelik bir etkinlik düzenledik, katkıda bulunan Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya teşekkür ederim. Merkezimiz faaliyetlerini yürütmede destekleri için Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya şükranlarımı sunar, merkez çalışanlarımıza teşekkür ederim"

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan da, "4 Mart Dünya Obezite ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından belediye personelimize yönelik sağlık taraması gerçekleştirildi. Bu anlamlı günde bu güzel etkinlikte buluşmaktan büyük mutluluk duyduk. Yapılan sağlık taramaları sonucunda çalışanlarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını her zaman önemsiyor, bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese şükranlarımı sunarken bu vesile ile bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü canı gönülden kutluyorum" dedi.

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Zonguldak Belediyesi çalışanları sağlık taramasından geçirildi
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