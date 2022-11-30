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Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:34

Zonguldak Çevik Kuvvet Düzce'deki öğrencilerden helallik istedi

Düzce Gölyaka İlçesi’nde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem bölgesiyle ilgili görüntü ve bilgiler her gün kamuoyunda paylaşılırken, bugünde Zonguldak Çevik Kuvvet ekibine ait bir fotoğraf yürekleri ısıttı. Fotoğrafta 50 liranın üzerine koyulduğu bir kağıda “Arkadaşlar burada kaldığımız süre boyunca tuvalet kağıdı ve benzeri malzemelerden biraz kullandık hakkınızı helal edin Zonguldak Çevik Kuvvet” yazan not dikkat çekti.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Zonguldak Çevik Kuvvet Düzce’deki öğrencilerden helallik istedi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin ardından, ülkenin dört bir yanından kente yardım ve destekler devam ediyor. Deprem bölgesiyle ilgili görüntü ve bilgiler her gün kamuoyunda paylaşılırken, bugünde Zonguldak Çevik Kuvvet ekibine ait bir fotoğraf yayınlandı. Fotoğrafta 50 liranın üzerine koyulduğu bir kağıda "Arkadaşlar burada kaldığımız süre boyunca tuvalet kağıdı ve benzeri malzemelerden biraz kullandık hakkınızı helal edin Zonguldak Çevik Kuvvet" yazan not dikkat çekti. Ekibin yaptığı ince davranış sosyal medyadada gündem oldu.

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Zonguldak Çevik Kuvvet Düzce'deki öğrencilerden helallik istedi
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