Zonguldak emniyetinden uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl merkezinde Narkotik ekiplerince Ş.T isimli şüpheli üzerinde 7 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından M.Ç, E.K ve M.D isimli şüphelilerden 1 kilo 900 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirilirken, M.Ç, E.K ve M.D isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Kdz. Ereğli Narkotik ekiplerince derinleştirilen çalışmalarda A.B isimli cezaevi firarisi yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı. Narkotik, Olay Yeri ve Bomba imha uzmanlarınca A.B isimli şahsın yakalandığı barakada yapılan incelemelerde denizde avlanmada kullanıldığı değerlendirilen 17 adet patlayıcı dinamit lokumu, 21 adet fünye ve hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan M.Ç, E.K, M.D ve A.B isimli şüpheliler güvenlik önlemleri alınarak Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup, adli süreç devam etmekte olduğu bildirildi.