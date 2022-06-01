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Giriş Tarihi: 1.6.2022 17:12 Son Güncelleme: 1.6.2022 17:20

Zonguldak Halk Eğitimi Merkezleri Sergi açılışı yapıldı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak Halk Eğitimi Merkezleri Sergi açılışı yapıldı

1-7 Haziran ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kapsamında ilimiz genelindeki Halk Eğitim Merkezlerince yapılan el emeği ürünler sergisi  açıldı.

Zonguldak Site Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen açılışa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkan vekili Erol Yılmaz, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Aile Sosyal Politikalar İl müdür vekili Veli Köktürk, Memur Sen İl Başkanı Kamuran Aşkar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu sergi açılışına, Zonguldak ve Trabzon yörelerine ait halk oyunları folklor ekibi gösterilerini sundu.

Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Eğitim bütün kategorilerinde olduğu gibi sayın bakanımız Mahmut Özer'in önderliğinde eğitim seferberliği başlatılmıştır. 2 ana kategoride 73 alanda devam etmekteyiz. Öğrenme fırsat eşitliği halkımızın bilgilendirilmesi geçmişimiz ve günümüz alanında kuvvetlendirilmesi amaçlanmıştır. Halk eğitim merkezlerimiz covid 19 olmasına rağmen üretime ve gönül seferberliğine davam etmiştir. Biz çok büyük bir aileyiz. Her geçen gün yeni kursiyerlerimiz ile birlikte gelişmekte. El emeği ve göz nuru ile ortaya koyduğu ürünler hepimizi gururlandırıyor" dedi.

Halk Eğitim Merkezleri Sergi açılışında konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Öğrenmenin yaşı olmaz onun için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz, bu kurslar vasıtasıyla kültürümüzü ileriye taşıyor, sosyal gelişmeyi teşvik ediyor, hızlandırıyor, farkındalık yaratıyoruz" dedi.

Vali Tutulmaz serginin hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı, emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Açılışın ardından protokol üyeleri Halk Eğitimi Merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin yapmış olduğu ürünlerden oluşan sergisi gezerek sergilenen ürünler hakkında bilgiler aldılar.

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Zonguldak Halk Eğitimi Merkezleri Sergi açılışı yapıldı
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