Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak-İstanbul yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Giriş Tarihi: 28.1.2022 11:51

Zonguldak-İstanbul yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

DHA
Zonguldak-İstanbul yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Zonguldak-İstanbul kara yolunun Ilıksu mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle dün öğle saatlerinde Zonguldak-İstanbul kara yolunun Ilıksu mevkisinde heyelan meydana geldi. Dik yamaçtan kopan kaya parçaları, yolu kapattı. Bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait tuzlama kamyonunun sürücüsü, düşen kaya parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

Heyelanın ardından yolun İstanbul yönü, trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekipleri de kaya parçalarını kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Gece boyu sürdürülen çalışmaların ardından yolun bir şeridi temizlendi. Yol, sabah saatlerinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Heyelanın olduğu bölgeye bariyerler ve uyarı levhaları da koyuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır SABAH’a konuştu: Suikast silahı Mogan gölü’nde
İmamoğlu'nun balık sefasına tepkiler sürüyor! "Gündeminde İstanbul yok"
CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı ardı ardına istifa getirdi
SON DAKİKA: Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in paylaşımı yürekleri sızlattı!
Son dakika! Başkan Erdoğan: Sosyal medyadaki dil Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir.
Bengü Beachley'ın babası SABAH'a konuştu: Caniliğin uyruğu yok
İstanbul’daki kar esaretini böyle atlattı: Camiye sığınan İsrailli haham gündeme oturdu!
ASPİLSAN'dan yerli ve milli batarya üretiminde dev işbirliği
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt verdi: Cumhurbaşkanımız ihaleye imza atmaz
Yalnız Kurt izleyici karşısına çıkıyor! 15 Temmuz hain darbe girişiminin perde arkasını Yalnız Kurt aydınlatacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak-İstanbul yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA