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Giriş Tarihi: 9.5.2023

Zonguldak tarih yazacak’

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
‘Zonguldak tarih yazacak’
AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Nejdet Tıskaoğlu, Örmeci'de vatandaşlarla buluştu. Tıskaoğlu "Herkesin oyunu alarak inşallah 14 Mayıs'ta tarih yazacağız. Tarihi inananlar, çalışanlar, mücadele edenler, Allah, vatan, bayrak, memleket, ezan sevgisi olanlar yazar. Tarihi hep birlikte yazacağız. Milletine sevdalı olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gibi '2023 Lider Ülke Türkiye' sevdası peşinde koşacağız. Memleket sevdalısı yüzbinler gibi Türkiye yüzyılında büyük Zonguldak'ı inşa etmenin mücadelesini vereceğiz. El ele tutuşup mücadele edeceğiz" diye konuştu.

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