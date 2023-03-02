Zonguldak UMKE ekibi kurtarma çalışmalarında duygusal anlara tanıklık etti

6 Şubat'taki depremler sonrası enkaz altında kalan bir çiftin kurtarılma anının kendisini çok etkilediğini dile getiren Özoğlu, "Yaklaşık 9-10 saatlik çalışmaların ardından enkazın altında uzun bir süre sohbet ederek yabancı desteklerle yaptık bunu. Yerin altında 11 saatlik bir operasyonun ardından 2'sini de canlı çıkarabildik. Şartlar çok zor. Yerin altı dediğimiz daracık bir yer. İki kişi oraya sığmaya çalışıyoruz. Orada bir cerrahi müdahale gerçekleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Özoğlu, çift ile aralarında geçen diyaloğa değinerek "'Buradan çıkınca kahve içeriz.' dedik. Onlar da artık hangi günlerde olduklarını bilmiyorlardı. Süreç, burada olanları da orada olanları da etkiledi. Sürekli uyanık tutmak zorundaydık." dedi.