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Giriş Tarihi: 20.11.2023 17:49

Zonguldak Valiliği duyurdu: Ereğli'de eğitim-öğretime 2 gün ara verildi!

Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağış ve fırtına dolayısıyla Ereğli ilçe genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Zonguldak Valiliği duyurdu: Ereğli’de eğitim-öğretime 2 gün ara verildi!

Zonguldak Valiliği, "Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen Kdz. Ereğli İlçe genelinde 21 Kasım 2023 Salı günü ile 22 Kasım 2023 Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime iki gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Valilik, "Kdz. Ereğli ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Zonguldak Valiliği duyurdu: Ereğli'de eğitim-öğretime 2 gün ara verildi!
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