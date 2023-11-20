Zonguldak Valiliği duyurdu: Ereğli’de eğitim-öğretime 2 gün ara verildi!

Zonguldak Valiliği, "Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen Kdz. Ereğli İlçe genelinde 21 Kasım 2023 Salı günü ile 22 Kasım 2023 Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime iki gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Valilik, "Kdz. Ereğli ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.