Zonguldak’da evlat vahşeti: Babasını kalbinden bıçakladı

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülüç Beldesi Bekyeri mahallesinde meydana geldi.

Ahmet D. (42), henüz belirlenemeyen nedenle oğlu C.C.D. ile tartıştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken C.C.D., eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Ahmet D., kalp bölgesine isabet eden iki bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.