Zonguldak’ta 2 işçinin hayatını öldüğü faciasında 6 yıl 8 ay hapis cezası

Zonguldak'taki Olay, 25 Şubat'ta Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Dağbaca mevkisinde meydana geldi. Yapılan denetimler sırasında, iddiaya göre, 11 kaçak göçmenin çalıştığı madenin girişi patlatılarak, ocak kapatıldı. Göçmenler ise sınır dışı edildi. Kadir Ulama ile Ümit Kurt ve diğer işçiler, ruhsatsız olarak işletilen ocağı olay günü tekrar açmaya çalıştı.

2 MADENCİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Girişi temizleyip içeri girdikleri sırada Kurt ve Ulama, göçük altında kaldı. İhbarla sağlık, AFAD, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 2 madencinin cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında ocak sahibi olduğu öne sürülen Mustafa Kurt ve M.U., gözaltına alınırken sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.