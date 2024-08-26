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Giriş Tarihi: 26.8.2024 23:57

Zonguldak'ta 3 kişiyi bıçaklayan zanlı yakalandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, birlikte yaşadığı ablası, eniştesi ve 2 yeğenini bıçakla yaralayıp kaçan zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

AA
Zonguldak’ta 3 kişiyi bıçaklayan zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, O.Ş, Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde, birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri B.S. ile İ.S'yi henüz belirlenemeyen nedenle bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Emine S. ve İhsan S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli O.Ş, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde kan bulunan bıçağı, apartmanın 100 metre yakınındaki çöp konteynırında buldu.

Şüpheli O.Ş'nin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

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Zonguldak'ta 3 kişiyi bıçaklayan zanlı yakalandı
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