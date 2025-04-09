Zonguldak’ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı!

Alınan bilgiye göre, kaza, Çaycuma-Bakacakkadı karayolunun sanayi ışıklı kavşak mevkiinde meydana geldi. Sağlık Bakanlığı'na ait olan Mehmet E, idaresindeki 112 ambulans, Çaycuma Devlet Hastanesi'nden aldığı hastayı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakili sırasında, sanayi ışıklı kavşaktan ana yola aniden çıkan Öner G, idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans kontrolü kaybederek devrildi.

Ambulansın içinde bulunan sürücü Mehmet E, sağlık görevlileri Gözdenur G, ile Büşra A, ambulans içinde bulunan Ramazan A, ile Turgut A, isimli şahıslar yaralandı. Otomobil sürücüsü Öner G, ise yaşanan kaza sonrasında yaralandı. Kazanın çevredeki vatandaşların ve araç sürücülerin görmesinin ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait ekipler ile polis sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda devrilen ambulansın içinde olan 2 yaralı başka bir ambulansa nakli yapılarak 2 kişi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne diğer yaralı olan ambulansın sürücüsü Mehmet E, ATT teknisyenleri Gözdenur G, ile Büşra A, ve otomobil sürücüsü Öner G, ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın meydana gelmesiyle birlikte trafik kısmen kesilerek, trafik akışı güvenli bir şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçlar ise olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırılarak trafik akışı normalde döndürüldü. Kazayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.