Zonguldak’ta arkadaşını tüfekle öldürmüştü! Sevgilisi duruşmada konuştu: “Gülerek ‘Enes’i öldürdüm’ dedi”





Çakmak, daha sonra olayı sevgilisi Nazar Kocabıyık'a anlattığını, sevgilisinin "Hamileyim, teslim olma" dediğini ileri sürerek, delilleri karartmasında akıl verdiğini ve yardım ettiğini iddia etti.



"GÜLEREK, 'ENES'İ ÖLDÜRDÜM' DEDİ"



Nazar Kocabıyık ise iddiaları yalanlayarak, "İslam bana suç atıp, duruyor. İslam gece beni arayarak, buluşmak istedi. Buluştuktan sonra evlerine farklı bir yoldan giderken ormanda durdu. Soğukkanlı bir tavırla gülerek 'Enes'i öldürdüm' dedi. 'Niye yaptın' diye sorduğumda, küfrederek 'Sinirlerimi bozdu' dedi. Ben inanmayınca hırkasında boğuşmadan kalan kesiği ve boş kovanı gösterdi. Silahıysa temizlemesi için kardeşine verdiğini söyledi. Evlerine vardıktan bir süre sonra birlikte olay yerine Enes'i gömmek için gittik. Kazma ve küreği daha önceden getirmişti. Enes'in nabzına bakmak için yaklaştım fakat korkup kaçınca İslam, çukur kazmayı bırakıp benim peşime geldi. Ekipmanların hepsini sobada yaktı. İslam'a hamilelikle ilgili hiçbir şey söylemedim. Enes'le de aramda duygusal bir bağ veya konuşma yoktu" diye konuştu.