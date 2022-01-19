Zonguldak’ta bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı Karaman Beldesinde oturan B.T.Y isimli şahsın Tekirdağ ilinden otobüs firması ile bandrolsüz kaçak alkol getireceği bilgisi alındığı öğrenildi.

Konu ile ilgili olarak adli makamlardan alınan arama kararı ile otobüste yapılan aramada, 17 adet 1000 ml sahte bandrollü kaçak viski, 15 adet 700 ml sahte bandrollü kaçak viski, 13 adet kutulu 1 litrelik viski, 5 adet 5 litrelik plastik bidonlar içerisinde toplam 25 TL el yapımı viski, 41 adet sahte bandrol etiketi, 8 adet alkol marka etiketi, 20 adet viski şişesi kapak etiketi, 16 adet viski şişesi kapağı, 13 adet viski şişesi filesi, 100 adet plastik kepçe ele geçirilirken, şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandığı belirtildi.