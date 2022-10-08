Zonguldak’ta bir kadın Kandil programında camiye girdi cemaate hakaret etti

Ö.D isimli şahıs olay akabinde yakalanmış yapılan incelemede şahsın Samsun ve İstanbul İlinde Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Şahıs ile ilgili Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (TCK 216) SKM Suçundan adli işlemler başlatılmış olup günün nöbetçi savcısı talimatı ile gözaltına alınmış 08.10.2022 günü Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına intikali sağlanacaktır" denildi.



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