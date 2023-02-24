Zonguldak'ta ceza yiyen sürücünün ilginç tepkisi: "Bütün harçlıklarım..."

Denetimlerde 1 özel halk otobüsüne muayenesiz araç kullanmaktan bin 979 TL ceza yazdı. Polis ihbar hattına gelen şikâyet üzerine durdurulan otomobil sürücüsüne ise tehlikeli araç kullanmak ve yüksek sesle müzik dinlemekten 872 TL ceza yazıldı. Genç sürücü ceza yazılmasına gülerken "Bütün harçlıklarım gitti" diyerek tepki gösterdi.