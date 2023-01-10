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Giriş Tarihi: 10.1.2023 12:41 Son Güncelleme: 10.1.2023 13:10

Zonguldak'ta damat dehşeti: Kapıyı kırıp kabusu yaşattı!

Boşanmak üzere olduğu eşi Cansu T.'nin bulunduğu kayınbabası Nazım Ş.'nin evini basan Önder T., tekme atıp kapıyı kırdıktan sonra tüfeği ateşledi. Saldırıda Nazım Ş. ve eşi Ayşe Ş. yaralandı.

DHA
Zonguldak’ta damat dehşeti: Kapıyı kırıp kabusu yaşattı!

Duyanları dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde, Ereğli ilçesi Bölücek Mahallesi'nde meydana geldi. Önder T., boşanmak üzere olduğu eşi Cansu T.'nin babası Nazım Ş.'nin evini bastı. Önder T. tekme atıp kapıyı kırdıktan sonra tüfeği ateşleyip Nazım Ş. ile eşi Ayşe Ş.'yi vurdu. Cansu T. ise olaydan yara almadan kurtuldu. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kaçan Önder T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı

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Zonguldak'ta damat dehşeti: Kapıyı kırıp kabusu yaşattı!
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