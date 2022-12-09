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Giriş Tarihi: 9.12.2022 22:00

Zonguldak’ta denizde kadın cesedi bulundu

Zonguldak'ta Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, 150 kilometre açıkta bir kadın cesedi buldu. Morga kaldırılan cesedin kimlik tespit çalışmaları sürüyor

İHA
Zonguldak’ta denizde kadın cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı Bot Komutanlığı ekipleri limandan 150 kilometre açıkta kimliği belirsiz kadın cesedi tespit etti. Bota alınan ceset limana getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı da hastane morguna geldi.

Otopsi çalışmalarının yapıldığı sırada kızlarının kayıp olduğu öğrenilen Irak uyruklu bir aile cesedin kızlarına ait olup olmadığını teşhis etmek için morga geldi. Aile, cesedin kızlarına ait olmadığını öğrenince hastane morgundan ayrıldı.

Cesedin kimlik tespiti çalışmaları sürüyor.

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Zonguldak’ta denizde kadın cesedi bulundu
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