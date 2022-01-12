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Giriş Tarihi: 12.1.2022 11:59 Son Güncelleme: 12.1.2022 11:59

Zonguldak'ta dev dalgalar! Dalgakıranları bile aştı...

DHA
Zonguldak’ta dev dalgalar! Dalgakıranları bile aştı...

Son dakika haberine göre; Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar ile birlikte dalgaların boyu 7 metreyi aştı. Balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Zonguldak'ta kuvvetli rüzgarla birlikte dalgakıranlara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi aşarak liman içine kadar girdi. Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Kentte akşam saatlerinden itibaren yağmurla birlikte rüzgar etkili oldu. Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda dalgakıranlara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi aştı.

Dalgalar, zaman zaman limanın içine kadar ulaştı. Balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Zonguldak Limanı'nda ise derelerin getirdiği atıklarla birlikte kirlilik oluştu.

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Zonguldak'ta dev dalgalar! Dalgakıranları bile aştı...
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