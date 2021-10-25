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Giriş Tarihi: 25.10.2021 05:02

Zonguldak'ta düğünde dağıtılan tavuktan yiyen 47 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ta düğünde dağıtılan tavuktan yiyen 47 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, düğünde dağıtılan tavuktan yiyen 47 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlananlar taburcu edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kabalar köyünde düzenlenen düğünde dağıtılan tavuktan yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

47 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvuran 47 kişi, tedaviye alındı. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yemekten numune aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Zonguldak'ta düğünde dağıtılan tavuktan yiyen 47 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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