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Giriş Tarihi: 11.1.2023 15:51 Son Güncelleme: 11.1.2023 15:59

Zonguldak'ta eşinin ailesini vuran damat tutuklandı!

Korkunç olay Zonguldak'ta yaşanmıştı. Boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi basıp, kayınpederi Nazım Şahin (57) ile kayınvalidesi Ayşe Şahin'i (47) tüfekle yaralayan Önder Turhan (25) tutuklandı...

DHA
Zonguldak’ta eşinin ailesini vuran damat tutuklandı!

Kan donduran olay, önceki gün Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi'nde meydana geldi. Önder Turhan, boşanma aşamasındaki eşi Cansu Turhan'ın (24) kaldığı, babası Nazım Şahin'in evine geldi.

Önder Turhan, tekme atıp, kapıyı kırdıktan sonra tüfeği ateşleyerek Nazım Şahin ile eşi Ayşe Şahin'i vurdu. Yaralanan çift, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Kaçan Turhan ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce eşini bıçakladığı gerekçesiyle 8 ay cezaevinde kalan, çeşitli suçlardan da sabıkası olan Önder Turhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Zonguldak'ta eşinin ailesini vuran damat tutuklandı!
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