Zonguldak’ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı!

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kilimli ilçesine giden sahil yolunda bulunan Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli'nin çıkışında meydana geldi. Bayram S. (22) idaresindeki 67 T 0158 plakalı taksi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla atarak aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobilde sıkışan sürücü Bayram S. ile yolcu Miraç K. (17) çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Takside yolcu olarak bulunan Ahmet Efe Çalık'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.