Zonguldak’ta feci kaza: Ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Yaşanan olayın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.D. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Y.D.'nin Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Y.D.'nin otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.