Zonguldak’ta feci kaza: Ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Acılık bölgesinde yaşanan bir olayda, odun taşınan bir kamyonun demir kapağı bir kişinin üzerine düştü. İsminin Y.D. olduğu öğrenilen yaralının hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, olay Zonguldak kent merkezi Acılık Caddesi'nde gerçekleşti. Odun yüklü kamyonun demir kapağı, Y.D.'nin üzerine devrildi. Ekmek fırınına teslim edilen odunların boşaltıldığı sırada yaşanan olayda genç, yükün altında kalarak ağır yaralandı.
Yaşanan olayın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.D. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Y.D.'nin Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Y.D.'nin otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.