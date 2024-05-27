Zonguldak’ta feci kaza! Hafriyat kamyonunun altında kaldı!

Zonguldak kent merkezinde Uğur Mumcu kavşağında, Kilimli Dolmuş durakları yaya geçidinde meydana gelen üzücü kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Ç.(59), Mehmet K'nin (39) kullandığı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kamyonun altında kalan kadın, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybeden kadına müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Meydana gelen kaza sonucunda yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.