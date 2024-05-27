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Giriş Tarihi: 27.5.2024 10:35 Son Güncelleme: 27.5.2024 10:39

Zonguldak’ta feci kaza! Hafriyat kamyonunun altında kaldı!

Zonguldak kent merkezinde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına kamyon çarptı. Kazada talihsiz kadın hayatını kaybetti.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak’ta feci kaza! Hafriyat kamyonunun altında kaldı!

Zonguldak kent merkezinde Uğur Mumcu kavşağında, Kilimli Dolmuş durakları yaya geçidinde meydana gelen üzücü kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Ç.(59), Mehmet K'nin (39) kullandığı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kamyonun altında kalan kadın, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybeden kadına müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Meydana gelen kaza sonucunda yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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Zonguldak’ta feci kaza! Hafriyat kamyonunun altında kaldı!
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