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Giriş Tarihi: 10.12.2023

Zonguldak’ta heyelan faciası

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak’ta heyelan faciası
Zonguldak'ta art arda meydana gelen iki heyelanda 2'si ağır 18 kişi yaralandı, 2 kişi ise kayıp.
Asma Mahallesi Tulumba mevkiinde dün gece sağanak yağış sırasınra meydana gelen heyelanda, içerisinde Perihan (70) ve oğlu Sait Çakar'ın (50) bulunduğu ev toprak altında kaldı. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmalar sırasında ise ikinci ve daha büyük heyelan meydana geldi.



Burada da 18 kişilik kurtarma ekibi toprak yığınının altında kaldı. Can pazarının yaşandığı olayda ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekipleri sevk edildi.
Hummalı çalışmayla toprak altında kalan 18 kişi kurtarılarak ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardandan 2'sinin durumunun ağır olduğu olayla ilgili bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken çevredeki evler tedbir amacıyla boşaltıldı.
Arazinin sıkıntılı olması nedeniyle ambulanslar olay yerine ulaşım sağlayamazken yaralılar, sedye ve AFAD araçlarıyla ambulanslara taşındı.

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Zonguldak’ta heyelan faciası
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