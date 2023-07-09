Zonguldak’ta heyelan: Yola kaya düştü!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi mevkisinde ise yola kayalar düştü. Polis ve jandarma ekipleri hastaneye gidenlere geçiş izni verirken, diğer araçların geçişine izin verilmedi. Yolda mahsur kalan sürücülerin geri dönüşü tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Bölgede Karayolları, belediye, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor...