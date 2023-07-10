Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta iki hastanede acil servisler geçici olarak kapatıldı
Giriş Tarihi: 10.7.2023 00:30

Zonguldak'ta iki hastanede acil servisler geçici olarak kapatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Zonguldak’taki sel felaketi sonucu Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerinde su baskını meydana gelmiş, acil servisler geçici olarak kullanım dışı kalmış, olay sebebi ile 37 adet ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Durum kontrol altındadır."

Zonguldak’ta iki hastanede acil servisler geçici olarak kapatıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Zonguldak'taki sel felaketi sonucu Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerinde su baskını meydana gelmiş, acil servisler geçici olarak kullanım dışı kalmış, olay sebebi ile 37 adet ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Durum kontrol altındadır."

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Zonguldak'ta iki hastanede acil servisler geçici olarak kapatıldı
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