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Giriş Tarihi: 31.1.2022 15:47

Zonguldak'ta kahreden olay: 50 yıllık evli çift aynı gün öldü!

DHA

Kahreden olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. Çetin Tuncel (76) yaşamını kaybetti. 1,5 saat sonra ise kalp krizi geçiren eşi Fatma Tuncel (72) yaşamını yitirdi. 50 yıllık evli çift, yan yana toprağa verildi...

Kilimli'ye bağlı Çatalağzı beldesinde yaşayan emekli maden işçisi Çetin Tuncel, önceki gün mide kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Aile, Çetin Tuncel'in cenaze hazırlıklarını yaparken ölümünden 1,5 saat sonra eşi Fatma Tuncel kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Fatma Tuncel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Fatma Tuncel eşinin ölümünden yaklaşık 5 saat sonra yaşamını yitirdi.

Aile, saatler içinde aldıkları iki acı haberle büyük üzüntü yaşadı. 6 çocukları bulunan Çetin-Fatma Tuncel çifti, Çatalağzı Merkez Camii'nde dün kılınan cenaze namazı sonrası Çatalağzı Merkez Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Oğulları Metin Tuncel, babasının hastalığı nedeniyle sağlık durumunun kötü olduğunu ancak annesinin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını söyleyerek, çok üzgün olduklarını ifade etti.

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Zonguldak'ta kahreden olay: 50 yıllık evli çift aynı gün öldü!
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